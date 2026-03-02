Offerte Sky
È morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra detenuto a Opera

Cronaca
©Ansa

Era considerato uno degli boss mafiosi più potenti e sanguinari. Detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, era stato ricoverato in ospedale lo scorso 25 febbraio

È morto a 87 anni presso l’Ospedale “San Paolo” di Milno, per cause naturali, Nitto Santapaola, all'anagrafe Benedetto, uno dei boss mafiosi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra. ra detenuto al 41 bis nel carcere di Opera. Il ricovero in nosocomio era avvenuto il 25 febbraio. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza. 

