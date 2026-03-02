Lecce, 11enne si sente male a scuola e muore: disposta autopsia

Un 11enne di origini senegalesi è morto stamattina dopo essersi sentito male in una scuola di Surbo, nell'interland di Lecce. Sul caso è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso e chiarire l’origine del malore.

La dinamica

A quanto si apprende, il piccolo si sarebbe sentito male a scuola. La dirigente ha allertato il padre che è andato a prenderlo. Una volta a casa, l'undicenne si sarebbe sentito male di nuovo in bagno, perdendo i sensi. Vano l'intervento dei soccorritori del 118 e la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove gli operatori sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo prima di constatarne il decesso. Il bambino era figlio di Diene Cheik Amadou Bamba, noto come Khadim, cantante del gruppo Ghetto Eden con collaborazioni anche con la band salentina Sud Sound System.