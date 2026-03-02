Offerte Sky
Salerno, imprenditore trovato morto a Sant'Egidio del Monte Albino: fermata la moglie

Cronaca
©Ansa

Francesco Vitolo, di 60 anni, era stato colpito con un'arma da taglio sabato 28 febbraio nella sua abitazione. La donna, accusata di omicidio, è stata trasferita nel carcere della città campana

ascolta articolo

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Vitolo, imprenditore 60enne colpito sabato 28 febbraio nella sua abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La moglie dell’uomo è stata fermata con l’accusa di omicidio: la 54enne è finita nel registro degli indagati perché, secondo gli inquirenti, avrebbe aggredito il marito colpendolo con un'arma da taglio. La donna è stata trasferita nel carcere di Salerno.

Cosa sappiamo

Gli inquirenti hanno fin da subito seguito la pista dell’omicidio in ambito familiare. A dare l'allarme era stata proprio la moglie di Vitolo che aveva chiesto l'intervento del 118 per un presunto malore accusato dall'uomo. I sanitari però, al loro arrivo nella villa di Viale degli Aranci, avevano notato la presenza di sangue e di un taglio all'altezza del costato. Come emerso dal primo esame esterno effettuato dal medico legale, la ferita non sembrava particolarmente profonda ma a determinare le cause esatte del decesso sarà l’autopsia prevista nei prossimi giorni. 

