Uccise 3 pedoni con l'auto: Angelika Hutter patteggia 4 anni

Lautomobilista tedesca di 34 anni ha accettato un patteggiamento di quattro anni e otto mesi per il tragico incidente del 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore, Belluno. L'evento ha causato la morte di Marco Antonello, il figlio Mattia e la nonna Maria Grazia Zuin, tutti di Favaro Veneto ascolta articolo

Via libera all'applicazione di una pena concordata per Angelika Hutter, automobilista tedesca di 34 anni che il 6 luglio 2023 a Santo Stefano di Cadore (Belluno) travolse ed uccise Marco Antonello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Zuin (65), tutti di Favaro Veneto (Venezia). La difesa della donna ha accettato la proposta dell'accusa che prevede una detenzione di quattro anni e otto mesi. Questo patteggiamento sarà ufficializzato durante un'udienza prevista per il 15 ottobre, chiudendo così il processo relativo all'incidente stradale che ha causato la morte di tre persone.

Altri procedimenti a carico di Angelika Hutter Un'ultima decisione da assumere riguarda il luogo in cui l'imputata, ora ospite di una struttura psichiatrica, dovrà scontare la condanna. Il pubblico ministero e la parte civile hanno chiesto la conservazione dello stato attuale, mentre per la difesa vi sarebbero le condizioni per una attenuazione delle misure di custodia. Nei confronti della Hutter ci sono altri due procedimenti, quello a Bolzano per il porto illegale di un grosso martello accertato presso il centro commerciale 'Twenty'e quello a Venezia per aver aggredito le compagne di cella e gli agenti della polizia penitenziaria. approfondimento Chi è Angelika Hutter, responsabile incidente a S. Stefano di Cadore