Perugia, sparatoria per strada a Umbertide: due feriti gravi

Due uomini sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in una strada nella zona di Umbertide (Perugia). Secondo fonti sanitarie, uno di loro è in condizioni più gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Perugia con l'elisoccorso. L'altro - in prognosi riservata - è stato portato all'ospedale di Città di Castello da un'autoambulanza ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione di una pallottola dall'emitorace sinistro.