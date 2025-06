Milano, scontro monopattino-auto: muore ventenne

E' stata un'ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, a vedere il giovane a terra e a portarlo all'ospedale Niguarda dove, pero, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le indagini sull'accaduto sono affidate agli agenti della Polizia locale

Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano, a bordo del suo monopattino elettrico, scontrandosi con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d'Eril, all'angolo con Corso Sempione. È stata un'ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, a vedere il giovane a terra e a portarlo all'ospedale Niguarda dove, però, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le indagini sull'accaduto sono affidate agli agenti della Polizia locale.