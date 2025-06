Sciopero 20 giugno, dai treni agli aerei: orari e fasce di garanzia

Introduzione

Venerdì di passione per milioni di italiani che il, 20 giugno, si trovano alle prese con uno sciopero generale nazionale che coinvolge il comparto aereo, ferroviario, il trasporto pubblico locale, quello merci su ferrovia (Captrain Italia) e le autostrade (ma la protesta tocca tutte le categorie, dalla sanità alla scuola). La mobilitazione è stata indetta da vari sindacati di base (USB, CUB, SGB, FISI, FLAI e altri), per denunciare la gestione della spesa pubblica: le sigle sindacali chiedono meno fondi per le spese militari e più investimenti in sanità, istruzione, trasporti e sicurezza sul lavoro.

Al centro della protesta anche la richiesta di aumenti salariali, il rinnovo dei contratti, la riduzione dell’orario di lavoro e l’opposizione a privatizzazioni e precarizzazione. Alcuni comunicati, come quello di CUB, legano lo sciopero anche alla richiesta di pace e cessate il fuoco in Palestina. Ecco, nel dettaglio, in che modo sarà coinvolto ciascun settore.