Scioperi a giugno 2025: calendario manifestazioni, date e orari

Per il 21 giugno a Roma è stata annunciata una manifestazione nazionale. Al centro della protesta, secondo l'Unione Sindacale di Base, ci sono la richiesta di "salari dignitosi, rinnovo dei contratti" e una posizione netta contro il conflitto in Medio Oriente: "Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte al genocidio in corso in Palestina", si legge nella nota diffusa dal sindacato

