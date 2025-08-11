Ferragosto, le previsioni del traffico: bollino rosso il 15 agosto

Ferragosto 2025, traffico da bollino rosso 15 e 16 agosto. Si approfitta del ponte lungoCronaca
Introduzione
Ferragosto è solitamente uno dei periodi più trafficati sulle strade e le autostrade italiane, con tantissimi residenti che si mettono in viaggio per le vacanze estive, aggiungendosi ai turisti stranieri in arrivo. Quest’anno, complice la giornata del 15 agosto che cade di venerdì, il flusso potrebbe essere distribuito anche nei giorni del weekend: molti che approfitteranno del ponte lungo. Il consiglio è comunque quello di controllare sempre le previsioni sui siti ufficiali di Anas e Autostrade per avere un’idea precisa della situazione e pianificare eventualmente di anticipare o ritardare la partenza o il ritorno. Ecco le previsioni del traffico per Ferragosto
Quello che devi sapere
Le previsioni del traffico il 15 agosto
Secondo Autostrade.it, il 15 agosto è prevista una giornata da bollino verde, ovvero con traffico regolare su strade e autostrade. Diversa è la stima di Viabilità Italia che prevede il bollino rosso. Permane il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate
Le previsioni per il 14, il 16 e il 17 agosto di Autostrade.it
Come detto, il ponte lungo cambia un po’ i piani rispetto al solito, anticipando e posticipando partenze e rientri. Secondo Autostrade.it, il 14 agosto sarà una giornata da bollino verde al mattino e alla sera e giallo al pomeriggio dove è prevista una situazione di traffico intenso. Il 16 agosto bollino rosso al mattino, giallo al pomeriggio e verde la sera. Il 17 agosto qualche criticità al mattino (bollino giallo) via libera il resto della giornata con bollino verde
Le previsioni per il 14, il 16 e il 17 agosto di Viabilità Italia
Secondo Viabilità Italia, giovedì 14 agosto sarà giallo la mattina, rosso la sera; sabato 16 agosto bollino giallo tutta la giornata, mentre traffico intenso è previsto il 17 agosto con bollino rosso mattina, pomeriggio e sera. Il traffico intenso si protrarrà fino alla mattina del 18 agosto per poi tornare a una situazione regolare a partire dal 19 agosto
Le giornate in cui è previsto il divieto ai mezzi pesanti
Ad agosto il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate è in vigore solo in alcune giornate e in determinati orari. In particolare, venerdì 15, domenica 17, domenica 24 e domenica 31 è in vigore dalle 7 alle 22; sabato 16, sabato 23 e sabato 30 è in vigore dalle 8 alle 16
Le previsioni dell’Osservatorio mobilità stradale
Fino al 31 agosto, secondo l’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas sulle strade e autostrade di competenza ci saranno oltre 273 milioni di spostamenti di autoveicoli. Anas (Società del Gruppo FS) ha quindi potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino all'8 settembre sono stati inoltre chiusi o sospesi 1.348 cantieri, circa l'81% di quelli attivi (1.672)
I consigli prima di mettersi in viaggio
La Polstrada ha diffuso già negli scorsi anni un vademecum di suggerimenti prima di mettersi alla guida per le vacanze estive. Importante è controllare lo stato degli pneumatici e soprattutto, mai mettersi alla guida dopo un abbondante pasto o aver bevuto alcol, oppure se si è stanchi. Anche la disposizione dei bagaglio in auto non è da sottovalutare. Sia all'interno del bagagliaio che nell’abitacolo. In caso di frenata o di incidente potrebbero risultare pericolosi
Come controllare la situazione del traffico
Oltre a controllare la situazione del traffico sui siti ufficiali di Anas e Autostrade, esistono le App che fanno da navigatore indicando se sulla strada c’è più traffico del previsto e segnalando, se disponibili, percorsi alternativi. È utile controllare anche il meteo. Se si viaggia con i bambini, è bene prevedere più soste
Il meteo per Ferragosto
Messo da parte il traffico, che tempo farà a ridosso di Ferragosto? Nelle giornate tra il 13 e il 16 agosto è alta la probabilità che l'Italia sia interessata da un dominio anticiclonico. Ciò si traduce in giornate soleggiate e molto calde in tutto il Paese con temperature diffusamente superiori alla media. Eventuali temporali pomeridiani, durante la settinama di ferragosto, potrebbero riversarsi sui rilievi montuosi. Secondo le proiezioni attuali, il caldo intenso potrebbe perdurare fino alla seconda metà di agosto con massime oltre i 35 °C al Centro e al Sud
