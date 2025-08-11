Ferragosto, le previsioni del traffico: bollino rosso il 15 agosto

Come detto, il ponte lungo cambia un po’ i piani rispetto al solito, anticipando e posticipando partenze e rientri. Secondo Autostrade.it, il 14 agosto sarà una giornata da bollino verde al mattino e alla sera e giallo al pomeriggio dove è prevista una situazione di traffico intenso. Il 16 agosto bollino rosso al mattino, giallo al pomeriggio e verde la sera. Il 17 agosto qualche criticità al mattino (bollino giallo) via libera il resto della giornata con bollino verde

