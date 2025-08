Traffico in autostrada, le giornate da bollino nero ad agosto 2025

Per quanto riguarda i mezzi pesanti, ad agosto in alcune giornate - e in alcuni orari - c’è il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate. In particolare, venerdì 1 agosto e venerdì 8 agosto il divieto è in vigore dalle 16 alle 22; sabato 2 e sabato 9 è in vigore dalle 8 alle 22; domenica 3, domenica 10, venerdì 15, domenica 17, domenica 24 e domenica 31 è in vigore dalle 7 alle 22; sabato 16, sabato 23 e sabato 30 è in vigore dalle 8 alle 16

