Estate 2025, 8,4 milioni di italiani resteranno a casa per le vacanze

"Pianificare per tempo le vacanze ricorrendo se necessario anche ad un finanziamento", spiegano gli esperti di Facile.it "è un modo corretto di gestire il proprio budget familiare senza doversi trovare in difficoltà per l’arrivo di spese impreviste e, al contempo, senza essere costretti a rinunciare alle meritate vacanze. Negli ultimi anni gli italiani hanno sviluppato un rapporto molto più maturo verso il credito al consumo, ormai visto come una forma di programmazione economica e non come un pericolo. Importante, però, sempre servizi di canali ufficiali per non incorrere in truffe e utilizzare questo strumento con consapevolezza".