Introduzione

Le previsioni per l’Epifania rispecchiano pienamente il periodo invernale. In tutta Italia, la giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, gelo e rischio neve fino a quote basse. Correnti molto fredde sono in arrivo dal 5 gennaio provenienti dai Balcani. Previsti rovesci intensi al Centro Sud e notti di ghiaccio e gelate al Nord. Freddo e maltempo anche dopo la Befana con una nuova ondata di aria fredda. Attorno all'Epifania, una possibile interazione con correnti più umide potrebbe innescare fenomeni nevosi importanti anche fuori dall’Italia, su capitali e città come Parigi, Vienna e Zagabria (LE PREVISIONI).