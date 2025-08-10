Meteo, Ferragosto caldo in tutta Italia (con qualche pioggia al Nord)

Ferragosto 2025, le previsioni meteo: caldo in tutta Italia (ma qualche pioggia al Nord)Cronaca
Introduzione
L'Italia si appresta a vivere una nuova ondata di caldo che investirà la settimana di Ferragosto: le alte temperature e l'afa si faranno sentire in tutta la Penisola, anche se concederanno una mini-tregua al Nord, dove sono previste precipitazioni (anche a carattere temporalesco) su Alpi e Prealpi, tra il 12-13 agosto e il 15 (LE PREVISIONI METEO).
Quello che devi sapere
Oggi il picco delle temperature
Oggi, domenica 10 agosto, si registra il picco delle temperature dopo una fase di tregua segnata dal maltempo. Quaranta i gradi previsti a Firenze; 39 a Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Terni; 38 a Bologna, Bolzano, Cremona, Forlì, Lodi, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Treviso e Verona. L'umidità aggrava la percezione del calore (oltre i 40 gradi) in Pianura Padana, coinvolgendo Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Avremo temperature simili anche a Ferragosto?
Per approfondire: Meteo, allerta per grandine e temporali: ecco dove e quando
Una nuova ondata di caldo
Come riporta ilmeteo.it, fatta eccezione per qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Prealpi e poi lungo la dorsale appenninica, anche la giornata di Ferragosto dovrebbe trascorrere all'insegna del bel tempo prevalente, con tanto sole e temperature sempre ben superiori alle medie del periodo. Ma a cosa è dovuta questa nuova ondata di caldo che investirà la settimana centrale di agosto?
Per approfondire: Regno Unito, allarme per la tempesta Floris: venti forti e onde di 8 metri
Colpa di Caronte
La nuova ondata di caldo e afa che abbraccerà l’Italia - pur in presenza di qualche temporale - vede il suo apice proprio nella settimana in cui cade Ferragosto. Il motivo è racchiuso nell’espansione di Caronte, l’anticiclone africano che sta richiamando masse di aria torrida dal deserto del Sahara. Una bolla di alta pressione che non si fermerà al Mediterraneo, ma che avvolgerà anche il resto dell’Europa, provocando appunto una fase di caldo estremo su tutto il Vecchio continente.
Domani la fase più critica
Malgrado le già alte temperature di oggi, come riporta ilmeteo.it la fase più critica è attesa da domani, lunedì 11 agosto. È nelle prossime ore, infatti, che il caldo si farà sentire con forza soprattutto sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche, in Puglia e nelle due Isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove le temperature raggiungeranno (e supereranno) i 36-38 gradi. In alcune aree interne della Sardegna, della Toscana e in alcune zone della Lombardia, le colonnine di mercurio potrebbero segnare picchi di 40-42 gradi.
L'afa, il grande nemico
Ad aggravare questa situazione, spiega ancora ilmeteo.it, è l’afa, il cui aumento è previsto nella seconda metà della settimana in arrivo. Le correnti d'aria rovente - spiegano i meteorologi - attraversando il Mediterraneo si caricano di umidità e creano un'atmosfera pesante. A farne le spese, come sempre, le persone più fragili, il cui disagio fisico causato dal caldo rischia di essere ancora più marcato.
La coda lunga
Il caldo intenso condito da afa si protrarrà almeno fino a Ferragosto, che quest’anno cade di venerdì (facendo gola ai lavoratori per un possibile weekend lungo all’insegna del relax). Posto che bisogna aspettare previsioni più certe (cioè sotto data) per poter disegnare un eventuale trend, al momento i meteorologi concordano che l’ondata di calore dovrebbe proseguire anche oltre il 15 agosto.
Tregua al Nord?
Come accennato, non tutta l’Italia sarà stretta dalla morsa del caldo. Questa "giungla termica" vedrà un’attenuazione durante la settimana di Ferragosto, dove qualche temporale potrebbe fare capolino nell'Italia settentrionale. Ma dove esattamente? Secondo ilmeteo.it, momenti di tregua, seppur momentanei, potrebbero arrivare sulle Alpi e Prealpi tra martedì 12 e mercoledì 13 agosto, dove non si esclude la possibilità di temporali: vista l'energia in gioco, queste perturbazioni potrebbero essere violente e accompagnate da grandine (se non nubifragi).
Dove pioverà a Ferragosto
Per la giornata di Ferragosto, invece, sono previsti al momento rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi (anche a carattere temporalesco) e poi lungo la dorsale appenninica. Ma come mai questa tregua si concentrerà soprattutto al Nord? Il motivo è sempre da ricondurre all’anticiclone africano di cui prima, che sarà un po' meno saldo nelle zone settentrionali. Sole prevalente e caldo a tratti intenso, come già detto, sul resto d’Italia.
Per approfondire: Col ritorno dell'anticiclone africano farà caldo anche di notte
La settimana successiva
Sebbene sia ancora presto, le previsioni dei meteorologi di ilmeteo.it vedono, nel periodo che va da lunedì 18 agosto a mercoledì 20 agosto un’alta pressione più salda, con una maggiore stabilità atmosferica. In quelle 48 ore l'anticiclone africano comanderà ancora il tempo su gran parte del continente, con infiltrazioni più fresche in quota che raggiungeranno anche l’Italia. Dal giorno successivo, giovedì 21 agosto, fino a venerdì 22 agosto l’anticiclone africano dovrebbe indebolirsi, con temporali pomeridiani sulle Alpi, in estensione alle pianure. Tempo più asciutto altrove. Le perturbazioni interesseranno anche l’Europa centrale, e tenderanno a scendere di latitudine nei giorni successivi.
Per approfondire: Meteo, torna il caldo africano in Italia: ecco dove e quando