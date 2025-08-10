Meteo, Ferragosto caldo in tutta Italia (con qualche pioggia al Nord)

Malgrado le già alte temperature di oggi, come riporta ilmeteo.it la fase più critica è attesa da domani, lunedì 11 agosto. È nelle prossime ore, infatti, che il caldo si farà sentire con forza soprattutto sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche, in Puglia e nelle due Isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove le temperature raggiungeranno (e supereranno) i 36-38 gradi. In alcune aree interne della Sardegna, della Toscana e in alcune zone della Lombardia, le colonnine di mercurio potrebbero segnare picchi di 40-42 gradi.