Meteo, il ritorno dell'anticiclone africano: farà caldo anche di notte

Introduzione

Dopo un periodo di tregua, il grande caldo torna ad interessare l’Italia. Succede a causa della presenza di un anticiclone africano che, proprio in queste ore, risulta in decisa espansione sul nostro Paese. Il risultato sarà una nuova ondata di grande caldo e afa diffusa. Proprio a partire dalla giornata di oggi, 7 agosto, infatti, la colonnina di mercurio dovrebbe tornare ad alzarsi, tanto che per San Lorenzo sono previsti picchi anche di 40°C. E farà caldo anche durante le ore notturne. La conferma arriva dal meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de “iLMeteo.it”