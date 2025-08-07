Meteo, il ritorno dell'anticiclone africano: farà caldo anche di notte. Le previsioniCronaca
Introduzione
Dopo un periodo di tregua, il grande caldo torna ad interessare l’Italia. Succede a causa della presenza di un anticiclone africano che, proprio in queste ore, risulta in decisa espansione sul nostro Paese. Il risultato sarà una nuova ondata di grande caldo e afa diffusa. Proprio a partire dalla giornata di oggi, 7 agosto, infatti, la colonnina di mercurio dovrebbe tornare ad alzarsi, tanto che per San Lorenzo sono previsti picchi anche di 40°C. E farà caldo anche durante le ore notturne. La conferma arriva dal meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de “iLMeteo.it”
Quello che devi sapere
Alcune indicazioni sulle temperature previste
- Entro la giornata di giovedì, ha spiegato l’esperto, “sono previsti 35-36°C in Toscana ed Umbria e 34°C in Emilia. Al Sud e sul resto del Nord le temperature saranno leggermente più basse". Dunque, un iniziale picco di grande caldo verrà raggiunto tra venerdì e sabato. In queste giornate, in particolare, città come Firenze e Terni potrebbero raggiungere i 39°C, ma anche in Pianura Padana si potrebbe soffrire per il caldo. Secondo le previsioni, infatti, sono possibili 37°C a Reggio Emilia e Mantova, 36-37°C anche ad Alessandria, Asti, Bologna, Bolzano, Mantova e Parma. Mentre al Sud si potranno registrare massime di 37°C in Campania e Puglia. Meglio andrà, ma solo inizialmente, alla Sicilia, che potrebbe essere anche meno rovente del Centro-Nord
La situazione a partire da venerdì
- "Da venerdì in poi – ha sottolineato ancora Tedici - il meteo sarà torrido su tutto il settore interno delle regioni centrali e meridionali, nelle zone lontane dal mare mentre l'afa sarà invece padrona assoluta di tutte le coste e della Pianura Padana.” A Cremona, per esempio, “avremo 36°C afosi ed umidissimi, tanto che la temperatura percepita salirà fino a 41°C. A Firenze, di contro, è atteso un caldo torrido con 39°C e aria secca con umidità relativa sotto il 20% e la temperatura percepita sarà identica a quella del termometro"
pubblicità
Le previsioni per il 7 ed 8 agosto
- Ma ecco, nel dettaglio, cosa aspettarsi per questo fine settimana. Giovedì 7 agosto al Nord sono attesi sole, caldo ed afa in aumento mentre al Centro gli esperti segnalano sole e caldo in deciso aumento. Al Sud, infine, ancora tanto sole e caldo anche in questo caso in netto aumento. Venerdì 8 agosto, inoltre, al Nord si prevede sole, caldo ed afa in aumento. Al Centro, il trend non cambia, con sole e caldo anche qui in deciso aumento. Al Sud, ugualmente, sole, caldo ed afa la faranno da padroni. La tendenza generale, confermano i meteorologi, sarà dunque quella caratterizzata dalla presenza di un anticiclone africano in rimonta su tutta l'Italia con massime fino a 40°
Attesi i primi picchi di calore sull’Italia
- Tornando alle parole di Tedici, in sostanza, quello che il meteo proporrà in queste ore sarà “un’imminente e decisa espansione dell’anticiclone subtropicale dal Maghreb”. Infatti, nel corso di queste e delle prossime ore, “l’anticiclone inizierà ad arroventare la Spagna e il sud-ovest della Francia poi, da giovedì, investirà anche tutta l’Italia portando i primi picchi di calore e di afa”
pubblicità
Caldo torrido o afoso?
- Ma quella che sta per investire l’Italia, sarà un’ondata di caldo torrido o afoso? “Iniziamo ricordando che il caldo torrido è secco mentre quello afoso ovviamente è umido o molto umido. L’anticiclone africano porta in prevalenza condizioni molto afose, ma in questo caso, localmente, avremo anche un caldo secco torrido”, ha specificato ancora Tedici. In sostanza, ha analizzato ancora l’esperto, “da venerdì in poi il meteo sarà torrido su tutto il settore interno delle regioni centrali e meridionali, nelle zone lontane dal mare. L’afa sarà invece padrona assoluta di tutte le coste e della Pianura Padana”
Addio alle notti con le finestre aperte
- In alcune città italiane, tra l’altro, si potrebbe anche boccheggiare “per colpa dell’umidità alle stelle”, ha specificato ancora Tedici. Questo perché, “come ben sappiamo la sola temperatura dell’aria non è sufficiente per indicare le condizioni meteo di un’ondata di calore: è necessario controllare anche l’umidità relativa prevista e le conseguenti condizioni biometeorologiche di temperatura percepita”. In definitiva, “sia con un meteo torrido sia con un meteo afoso i prossimi 10 giorni, ad iniziare da giovedì e almeno fino al 16-17 agosto, saranno africani e purtroppo dovremo dimenticarci le notti con le finestre aperte e le passeggiate al fresco”. Torneremo, in sostanza, “a vivere una nuova ondata di caldo dopo quella super aggressiva dell’anticiclone africano Pluto che aveva infiammato tutta l’Italia dal 22 giugno al 5 luglio”
pubblicità