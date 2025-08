UK, allarme per la tempesta Floris: venti forti e onde di 8 metri

Le autorità britanniche hanno segnalato ''condizioni estreme sulle coste'' per le forti onde causate della tempesta Floris che con forti venti fino a 112 km/h e piogge sta interessando con particolare intensità la Scozia, il Galles e l'Inghilterra ascolta articolo

La tempesta Floris ha colpito il nord del Regno Unito con particolare forza, causando disagi nel traporti mentre sono state emesse allerte meteo per la Scozia, l'Irlanda del Nord, e l'Inghilterra settentrionale. Alcuni servizi ferroviari e traghetti sono stati cancellati e viene consigliato di non mettersi in viaggio a fronte di condizioni destinate a peggiorare nelle prossime ore. I forti venti potrebbero rappresentare un "pericolo per la vita" in particolare in Scozia. Il Met Office ha previsto danni a edifici e la caduta di alberi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Allerta meteo sulla costa Il servizio meteorologico ha quindi emesso l'allerta gialla, il secondo più alto previsto, per tutta la Scozia. L'allerta resterà in vigore almeno fino alle 22 perché c'è il rischio che le condizioni meteo possano provocare feriti e mettere a repentaglio la vita delle persone nelle zone costiere. Si prevede anche la chiusura di alcune strade e ponti, con possibilità di interruzioni di corrente e caduta di alberi. Molti i treni cancellati per il maltempo, come ha spiegato alla Bbc David Ross di ScotRail, spiegando che ''effettueremo molte meno corse di quelle abitualmente previste e su diverse tratte non ci saranno corse per l'intera giornata''.