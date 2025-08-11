Treni, cantieri sull’Alta velocità Roma-Milano: cosa sapere

Nella settimana centrale di Ferragosto scattano dunque lavori rilevanti sulla Roma-Milano, dalla riqualificazione di sei deviatori oleodinamici nel tratto compreso tra Castelfranco Emilia (Modena) e Fidenza (Parma) ai lavori sul tronco Firenze-Roma. Fino al 22 agosto sono attesi inoltre possibili rallentamenti, sempre dovuti a lavori, all’altezza del bivio tra Orvieto e Chiusi. Sommando i tempi aggiuntivi, ci vorranno in media 4 ore e 50 minuti per muoversi in treno dalla Capitale al capoluogo lombardo e viceversa, rispetto alle 3 attualmente necessarie

