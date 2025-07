Fs, previste 20 mila assunzioni entro il 2029: i profili più richiesti

Diversi i lavori che Trenitalia sta portando avanti in questi mesi. Tra le principali opere in corso figurano il Terzo Valico, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari e l’asse Palermo-Catania-Messina, tutte in standard AV/AC. Dei circa 25 miliardi destinati a FS nell’ambito del PNRR, oltre 13 sono già stati investiti. La rete sarà inoltre decongestionata grazie a interventi mirati, molti concentrati nel periodo estivo per limitare l’impatto su pendolari e viaggiatori abituali. FS investe anche nel rinnovamento della flotta. Entro il 2027, l’80% dei convogli regionali sarà sostituito. Sono già stati consegnati 885 nuovi treni e il totale salirà a 1.061, per un investimento complessivo di 7 miliardi di euro.