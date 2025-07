Sì dei ferrovieri al contratto, ma autonomi scioperano: cosa sapere

L'intesa per il contratto, raggiunta lo scorso 22 maggio, riguarda circa 90mila lavoratori. Dal punto di vista retributivo prevede un aumento medio di 230 euro mensili in tre tranche fino a giugno 2026 e, come detto, il pagamento ad agosto di 1.000 euro di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre è stato rinnovato il contratto aziendale del gruppo Fs, con misure che potenziano il welfare, la previdenza e la sanità. È stato sottoscritto un accordo specifico per il recupero del premio di risultato relativo al 2024, stabilito in 950 euro e fissati anche gli importi per i premi dei due anni successivi pari a 1100 euro per il 2025 con erogazione nel 2026 e 1200 euro per il 2026 con erogazione nel 2027. Sono poi state rivalutate alcune indennità.

