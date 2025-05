Treni d’estate 2025: da Milano a Malpensa, ai laghi e oltre, tutte le novità di Trenord

Introduzione

Con l’arrivo dell’estate e in vista della ripresa autunnale, Trenord potenzia l’offerta ferroviaria per chi viaggia in Lombardia e verso la Svizzera. A partire dal 28 giugno e fino al 28 settembre, verranno introdotte una serie di potenziamenti che riguardano sia i collegamenti aeroportuali verso Malpensa, sia le linee turistiche e pendolari, con nuove corse nei giorni festivi, nei fine settimana e in fascia serale, fino a toccare località transfrontaliere come Locarno, Bellinzona e Chiasso. L’obiettivo è duplice: da un lato offrire un servizio più flessibile a chi parte o rientra da viaggi in aereo, dall’altro sostenere la mobilità interna e le escursioni brevi durante l’estate, quando laghi, città d’arte e aree naturali attirano migliaia di turisti