Introduzione
Cresce ancora, leggermente, il costo dei centri estivi in Italia. La tariffa settimanale di una formula a tempo pieno aumenta del 5,7% rispetto allo scorso anno, a quota 186 euro in una struttura privata, mentre quella di mezza giornata arriva a +3,3%, in media 124 euro. Sono i dati che emergono dal monitoraggio dei prezzi per il 2026 svolto dall’ONF, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Meno alte le spese per i centri estivi in strutture pubbliche: ci si aggira sugli 80 euro per metà giornata (+1,3% rispetto al 2025) e sui 99,00 euro per il tempo pieno (stabile).
Quello che devi sapere
I prezzi dei centri estivi su base mensile
Su base mensile, i costi secondo l’analisi dell’ONF sono i seguenti:
- centro estivo privato a tempo pieno – 744 euro (nel 2025 erano 704 euro);
- centro estivo privato per mezza giornata – 496 euro (nel 2025 erano 480 euro);
- centro estivo pubblico a tempo pieno – 396 euro (uguale al 2025);
- centro estivo pubblico per mezzo giornata – 320 euro (nel 2025 erano 316 euro).
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I prezzi dei centri estivi privati su base settimanale
Scendendo nel dettaglio, guardando ai prezzi settimanali, le cifre per i centri estivi privati sono:
- tempo pieno con colazione, merenda e pranzo inclusi – 186 euro (176 euro nel 2025, +5,7%);
- mezza giornata con colazione, merenda e pranzo inclusi – 124 euro (120 euro nel 2025, +3,3%);
- tempo pieno a formula ridotta con colazione inclusa e pranzo al sacco da casa – 94 euro (92 euro nel 2025, +2,2);
- mezza giornata a formula ridotta – dati non disponibili.
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I prezzi dei centri estivi comunali su base settimanale
Qui invece i prezzi settimanali dei centri estivi comunali:
- tempo pieno – 99 euro (uguale al 2025);
- mezza giornata – 88 euro (79 euro nel 2025, +1,3%).
I prezzi dei centri estivi tematici
In crescita anche il costo settimanale dei centri estivi tematici, cioè quelli che prevedono attività come ad esempio corsi di inglese, sport e laboratori artistici. L’aumento in media in questi casi è del 2,3%. Ecco i dati:
- centri estivi con corso di inglese – 347 euro (338 euro nel 2025, +2,7%);
- centri estivi con laboratori (danza, pittura, teatro, scienza e così via) – 157 euro (155 euro nel 2025, +1,3%);
- centri estivi in natura (campagna, farm, ecc) – 139 euro (136 euro nel 2025, +2,2%);
- centri estivi con attività sportive (basket, pallavolo, calcetto, equitazione, vela) – 238 euro (232 euro nel 2025, +2,6%).
I bonus centri estivi
Per aiutare le famiglie con i costi per i centri estivi, i Comuni o le Regioni solitamente prevedono qualche forma di aiuto economico, che essendo però locale varia tra i diversi territori d’Italia. A livello nazionale un contributo a titolo di rimborso spese viene invece gestito dall’Inps, destinato alle famiglie con figli dai 3 ai 14 anni: l’importo è al massimo di 100 euro alla settimana, per non più di quattro settimane, anche non consecutive fra loro. Hanno diritto all’aiuto però soltanto i dipendenti e i pensionati della PA, che siano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e non possono essere erogati più di 3mila contributi. Per questo per ottenerli è bandito un concorso.
Le detrazioni per i centri estivi nel 730
Al di là dei bonus, lo Stato prevede comunque la possibilità di recuperare una parte delle spese effettuate per i centri estivi in sede di dichiarazione dei redditi, anche se in misura limitata, perché le rette non rientrano automaticamente tra le spese scolastiche detraibili. L’agevolazione del 19% è riconosciuta soltanto se il centro viene gestito da una Associazione Sportiva Dilettantistica oppure da una società sportiva iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive. La detrazione si applica su una spesa massima di 210 euro per ciascun figlio tra i 5 e i 18 anni, consentendo di recuperare circa 40 euro nella dichiarazione presentata l’anno successivo.
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