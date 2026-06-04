Per aiutare le famiglie con i costi per i centri estivi, i Comuni o le Regioni solitamente prevedono qualche forma di aiuto economico, che essendo però locale varia tra i diversi territori d’Italia. A livello nazionale un contributo a titolo di rimborso spese viene invece gestito dall’Inps, destinato alle famiglie con figli dai 3 ai 14 anni: l’importo è al massimo di 100 euro alla settimana, per non più di quattro settimane, anche non consecutive fra loro. Hanno diritto all’aiuto però soltanto i dipendenti e i pensionati della PA, che siano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e non possono essere erogati più di 3mila contributi. Per questo per ottenerli è bandito un concorso.