Viaggi in treno ad agosto, lavori allungano tempi: i ritardi previsti

Il biglietto più economico per coprire la distanza tra Roma e Milano - a seconda degli orari di partenza - va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro. Per chi invece opta per l'aereo per effettuare la stessa tratta spende un minimo di 44 euro per il biglietto, con un tempo di viaggio di 1 ora e 10 minuti. Risulta poi essere ancora più economico il pullman: si parte infatti da 17 euro, per una durata di viaggio che però raggiunge circa le 7 ore e 30 minuti.