Treni turistici e storici italiani, le 8 tratte più belle per l'estate

Introduzione

Visitare d’estate l’Italia in treno. La società FS Treni Turistici Italiani propone servizi ferroviari di qualità pensati per aiutare i viaggiatori a scoprire il nostro territorio viaggiando comodi e in modo sostenibile. Per questa estate ci sono nuove tratte ferroviarie dirette in Austria, Germania e Costa Azzurra, passando per le Alpi e i laghi.