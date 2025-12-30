Le mostre da non perdere in Italia nel 2026: da Man Ray a Nan Goldin

A Palazzo Reale fino all’11 gennaio sono due grandi nomi del Novecento i protagonisti di altrettante mostre monografiche: Leonora Carrington e Man Ray. Quella dedicata all’artista inglese è la sua prima personale in Italia e presenta Carrington come una figura radicalmente poliedrica, attraversando i molteplici linguaggi da lei sperimentati: pittura, scrittura, teatro e pensiero critico. Il percorso espositivo restituisce la traiettoria unica di una donna artista migrante ed esule che ha fatto dell’immaginazione uno strumento di resistenza e conoscenza. Nell’altra mostra si ripercorrono le tappe biografiche e della carriera di Man Ray, documentando la sua storia e i suoi viaggi tra gli Stati Uniti e Parigi. Attraverso un percorso fatto di nuclei tematici – gli autoritratti, le muse, i nudi, le “rayografie” e le “solarizzazioni”, la moda – questa mostra propone la riscoperta di un artista unico.