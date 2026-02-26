Offerte Sky
Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 febbraio: numeri vincenti

Lifestyle
Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, giovedì 26 febbraio.

Quello che devi sapere

Lotto, come funziona?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella del 26 febbraio 2026:

  • Bari:               86 – 45 – 22 – 56 – 80
  • Cagliari:         25 – 46 – 60 – 14 – 2
  • Firenze:         86 – 30 – 43 – 3 – 62
  • Genova:         7 – 83 – 57 – 60 – 14
  • Milano:         39 – 26 – 63 – 54 – 65
  • Napoli:          13 – 59 – 18 – 15 – 84
  • Palermo:       81 – 78 – 58 – 87 – 82
  • Roma:           69 – 36 – 51 – 33 – 71
  • Torino:          19 – 54 – 34 – 26 – 25
  • Venezia:        37 – 23 – 5 – 44 – 26
  • Nazionale:    7 – 28 – 89 – 63 – 27

 

 

10 e lotto, come funziona?

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 26 febbraio sono:

7 – 13 – 19 – 22 – 23 – 25 – 26 – 30 – 36 – 37 – 39 – 45 – 46 – 54 – 59 – 69 – 78 – 81 – 83 – 86

 

Numero oro: 86

 

Doppio oro: 86 – 45

 

Extra: 3 – 5 – 14 – 15 – 18 – 33 – 34 – 43 – 51 – 56 – 57 – 58 – 60 – 63 – 87

 

Superenalotto, come funziona?

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 26 febbraio 2026:

36 – 18 – 67 – 52 – 30 – 72

 

Il numero Jolly è: 69

 

Il numero Superstar è: 47

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 26-02-2026: 126.200.000 euro

 

Jackpot del Superenalotto del 27-02-2026: 

 

I ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto del 27 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Cagliari              55 (manca da 119 estrazioni)
  • Genova             34 (manca da 106 estrazioni)
  • Genova              69 (manca da 100 estrazioni)
  • Firenze               16 (manca da 99 estrazioni)
  • Roma                 81 (manca da 85 estrazioni)
  • Firenze               77 (manca da 82 estrazioni)
  • Cagliari               21 (manca da 81 estrazioni)
  • Bari                     41 (manca da 78 estrazioni)
  • Roma                 82 (manca da 77 estrazioni)
  • Roma                 25 (manca da 77 estrazioni)
  • Nazionale          31 (manca da 76 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 41 (manca da 78 estrazione) - 23 (da 74) - 11 (da 61)
  • Cagliari           55 (manca da 119 estrazioni) - 21 (da 81) - 50 (da 67)
  • Firenze           16(manca da 99 estrazioni) - 77 (da 82) - 47 (da 68)
  • Genova          34 (manca da 106 estrazioni) - 69 (da 100) - 70 e 59 (da 56)
  • Milano            45 (manca da 68 estrazioni) - 26 (da 67) - 65 (da 59)
  • Napoli            84 (manca da 74 estrazioni) - 40 (da 63) - 59 (da 62)
  • Palermo         46 (manca da 60 estrazioni) - 45 (da 57) - 31 (da 51)
  • Roma             81 (manca da 85 estrazioni) - 82 e 25 (da 77) - 80 (da 61)
  • Torino            40 (manca da 69 estrazioni) - 58 (da 54) - 31 e 7 (da 52)
  • Venezia         48 (manca da 59 estrazioni) - 69 (da 56) - 85 (da 55)
  • Nazionale      31 (manca da 76 estrazioni) - 17 (da 74) - 22 (da 70)

 

 

Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:

  • 87 (da 66) - 62 (da 62) - 70 (da 49) - 48 e 59 (da 48) - 10 (da 47)

 

