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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 17 marzo

Lifestyle

Introduzione

Un nuovo martedì è arrivato! Si riparte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 17 marzo

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata scorre con energia e grande partecipazione emotiva, rendendovi più intuitivi e sensibili del solito. In amore emerge una forte passionalità e il desiderio di vivere emozioni intense. Sul lavoro siete rapidi ed efficienti, mentre la fortuna vi accompagna con risultati meritati e nuove opportunità.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Oggi riuscite a esprimere al meglio la vostra natura equilibrata e concreta, trovando serenità nelle piccole cose. In amore la vostra dolcezza e costanza conquistano chi vi sta accanto. Nel lavoro affrontate con decisione le situazioni più complicate, mentre la fortuna vi sostiene grazie al vostro buon senso.

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

La giornata porta leggerezza e voglia di socialità, spingendovi a stare con le persone che vi fanno stare bene. In amore il fascino e la curiosità vi rendono particolarmente intraprendenti. Sul lavoro il vostro entusiasmo contagia l’ambiente, mentre la fortuna cresce gradualmente insieme al vostro buon umore.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi è importante dedicare attenzione alle persone più vicine, mantenendo equilibrio tra emozioni e responsabilità. In amore si alternano momenti vivaci e piccoli imprevisti che stimolano il cuore. Nel lavoro è meglio agire con prudenza, mentre la fortuna si esprime soprattutto attraverso energia e voglia di movimento.

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata vi vede brillanti e dinamici, con una forte capacità di coinvolgere chi vi circonda. In amore si accende il desiderio di conquista e di passione, anche per chi vive una relazione stabile. Sul lavoro i risultati arrivano ma vi spingono a puntare ancora più in alto, mentre la fortuna vi dona lucidità nelle decisioni.

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Il clima della giornata è un po’ variabile e richiede pazienza soprattutto nei rapporti personali. In amore cercate chiarezza e stabilità, mostrando il vostro lato più sincero. Nel lavoro dimostrate grande efficienza anche nelle situazioni complicate, mentre la fortuna vi sostiene con sicurezza e autocontrollo.

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Oggi potreste percepire qualche tensione nell’ambiente intorno a voi, ma saprete gestirla con eleganza e diplomazia. In amore non mancano momenti intensi e occasioni per rafforzare il legame con chi amate. Sul lavoro arrivano segnali di fiducia, mentre la fortuna vi regala lucidità e prontezza di spirito.

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata porta energia mentale e grande capacità di percepire ciò che accade intorno a voi. In amore l’atmosfera è vivace e piena di sorprese, con possibili incontri stimolanti. Nel lavoro vi distinguete per carisma e intuizione, mentre la fortuna vi spinge a cogliere nuove occasioni con coraggio.

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

 Il clima generale vi aiuta a ritrovare chiarezza dopo qualche momento di incertezza. In amore emerge il vostro spirito libero e avventuroso, che rende tutto più movimentato. Sul lavoro agite con determinazione e concretezza, mentre la fortuna richiede un po’ di prudenza nelle relazioni familiari.

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La giornata presenta alcune prove ma anche la forza per superarle con determinazione. In amore è utile dedicare più attenzione alla persona accanto, coltivando il dialogo. Nel lavoro la vostra serietà viene apprezzata, mentre la fortuna si manifesta soprattutto nei rapporti sociali e nelle amicizie.

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Oggi il clima è tranquillo e vi permette di riflettere con calma sui vostri progetti. In amore nasce il desiderio di rinnovare il rapporto e di dare nuova energia ai sentimenti. Nel lavoro portate leggerezza e creatività tra i colleghi, mentre la fortuna vi accompagna con intuizioni brillanti.

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

La giornata si apre con una forte sensibilità che vi rende empatici e vicini alle persone care. In amore prevalgono romanticismo e gesti affettuosi che rafforzano l’intesa. Sul lavoro portate entusiasmo e spirito collaborativo, mentre la fortuna si lega soprattutto alla creatività e alle idee nuove.

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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