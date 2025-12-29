Oroscopo settimanale, le previsioni dal 29 dicembre al 4 gennaio

Settimana luminosa: si dirada la nebbia mentale e torna entusiasmo, serenità e chiarezza. In amore ottimo clima: incontri ispiranti se sei libero, passione e romanticismo se sei in coppia. Sul lavoro sei affidabile e presente; annota idee, perché possono diventare una svolta. Fortuna alta nel weekend: novità, chiamate, coincidenze felici—qualcosa di bello arriva.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci