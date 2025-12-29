Oroscopo settimanale, le previsioni dal 29 dicembre al 4 gennaio

Introduzione
Con un nuovo lunedì in calendario è ufficialmente scattata una nuova settimana da vivere al meglio. Sarà significativa e ricca di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti premieranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana utile per fare piani con lucidità, soprattutto all’inizio; poi potresti sentirti più scarico. In amore ti viene voglia di capire cosa desideri davvero: domande oneste, tono più maturo. Sul lavoro chiudi bene il vecchio e inizi a immaginare il prossimo passo con criterio. Fortuna a tratti: se non forzi i tempi, gli incastri giusti arrivano.
TORO
Settimana in slancio: grinta, buon umore e testa sveglia, perfetta per sistemare cose pratiche e divertirti. In amore clima speciale: passione e dolcezza, con belle occasioni di conoscenze e socialità. Sul lavoro chiudi in bellezza e riparti con fiducia, senza troppi ripensamenti. Fortuna alta: coincidono idee buone e momenti “giusti” al momento giusto.
GEMELLI
Settimana di chiarimenti: torni protagonista delle tue scelte e vedi meglio la direzione. In amore atmosfera meno romantica, ma la tua vivacità può rendere tutto più intrigante. Sul lavoro, se sei operativo, reggi bene: organizzazione e senso del dovere ti fanno fare figura. Fortuna stabile: niente fuochi d’artificio, ma meno intoppi e più controllo.
CANCRO
Ultima settimana dell’anno che parte in affanno: stanchezza e confusione chiedono cura e ritmi più umani. In amore conta la solidità: se c’è una crepa, meglio affrontarla prima che si allarghi. Sul lavoro evita distrazioni, soprattutto se ti tocca essere presente nei giorni “scomodi”. Fortuna altalenante: picchi e cali rapidi, ma se ti proteggi reggi benissimo.
Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro
LEONE
Settimana festiva, con un filo di malinconia che poi lascia spazio a entusiasmo e voglia di vivere. In amore meno scintille: si parla più di organizzazione e quotidianità che di colpi di scena. Sul lavoro, se sei di turno, fai il tuo con stile e riesci pure a brindare col sorriso. Fortuna così così all’inizio, poi recuperi e ti rimetti in carreggiata.
VERGINE
Settimana che ti rimette in asse: cresce la fiducia e la confusione si scioglie verso il weekend. In amore puoi chiarire vecchi nodi e ritrovare armonia; per molti, aria di batticuore. Sul lavoro occhio alla svogliatezza: stringi i denti e chiudi senza trascinare. Fortuna buona: tempismo, lucidità e qualche bella sorpresa ti fanno respirare.
BILANCIA
Settimana che parte storta per stanchezza e troppe richieste, ma poi la voglia di leggerezza vince. In amore serve fiducia vera: se c’è, fila liscio; se manca, tocca dimostrare coi fatti. Sul lavoro reggi, però senti forte il bisogno di riposo: non tirare oltre il necessario. Fortuna in ripresa: il vento cambia, ma prima devi attraversare due o tre fastidi.
SCORPIONE
Settimana che inizia pensierosa e poi diventa sorprendentemente favorevole e scorrevole. In amore possibili simpatie intense e complicità forte: atmosfera viva e passionale. Sul lavoro energia e concentrazione aiutano, anche se sei in servizio nei giorni festivi. Fortuna buona e “mobile”: occasioni che spuntano in modi diversi, sta’ pronto a coglierle.
SAGITTARIO
Settimana che ti chiede concretezza: scegli priorità, perché fare tutto insieme ti disperde. In amore emozioni profonde e imprevedibili: meno controllo, più presenza. Sul lavoro sei una colonna e riesci anche a portare buonumore dove serve. Fortuna legata alle scelte: puntando su una cosa sola, i risultati arrivano più facili.
CAPRICORNO
Settimana energica: voglia di muoverti, riprenderti e proteggere la tua serenità (zero drama, grazie). In amore aria magica: un gesto diverso o una sorpresa può riaccendere tutto. Sul lavoro, se tocca a te, fai il tuo senza cedimenti; evita discussioni inutili. Fortuna discreta ma concreta: si apre una strada nuova se cambi rotta con coraggio.
ACQUARIO
Settimana con qualche imprevisto iniziale, ma tu lo sistemi e poi ti godi il resto con leggerezza. In amore più sensibilità: dolcezza, empatia e anche un pizzico di timidezza che però funziona. Sul lavoro evita di buttarti giù: fatti valere e cambia ritmo alla giornata. Fortuna variabile: le sorprese possono diventare opportunità se non ti irrigidisci.
PESCI
Settimana luminosa: si dirada la nebbia mentale e torna entusiasmo, serenità e chiarezza. In amore ottimo clima: incontri ispiranti se sei libero, passione e romanticismo se sei in coppia. Sul lavoro sei affidabile e presente; annota idee, perché possono diventare una svolta. Fortuna alta nel weekend: novità, chiamate, coincidenze felici—qualcosa di bello arriva.