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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 14 marzo: tutti i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri vincenti di oggi, sabato 14 marzo.

Quello che devi sapere

Come funziona il Lotto?

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche: Le estrazioni di venerdì 13 marzo

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I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di sabato 14 marzo 2026:

  • Bari:                   34 - 85 - 22 - 52 - 09
  • Cagliari:            88 - 62 - 57 - 53 - 80
  • Firenze:             11 - 46 - 34 - 49 - 15
  • Genova:            64 - 62 - 78 - 30 - 65
  • Milano:              56 - 16 - 31 - 12 - 49
  • Napoli:              44 - 66 - 80 - 45 - 07
  • Palermo:           39 - 38 - 83 - 66 - 84
  • Roma:               76 - 52 - 44 - 04 - 33
  • Torino:              38 - 08 - 17 - 70 - 05
  • Venezia:           84 - 69 - 42 - 74 - 29
  • Nazionale:       89 - 44 - 17 - 25 - 52

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Il 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

 

Leggi anche: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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Il 10eLotto del 14 marzo

20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 14 marzo sono:

 

08 - 11 - 16 - 22 - 34 - 38 - 39 - 44 - 46 - 52 - 56 - 57 - 62 - 64 - 66 - 69 - 76 - 84 - 85 - 88

 

Numero oro: 34

 

Doppio oro: 34 - 85

 

Extra: 04 - 09 - 12 - 17 - 30 - 31 - 42 - 45 - 49 - 53 - 70 - 74 - 78 - 80 - 83

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, voi sapreste incassare la vincita? Ecco come fare

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Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Ecco i numeri del Superenalotto estratti il 14 marzo 2026:

 

La combinazione vincente è: 03 - 06 - 33 - 63 - 88 - 89

 

Il numero Jolly è: 18

 

Il numero Superstar è: 87

 

Jackpot del Superenalotto del 14-03-2026: 134.600.000 euro

 

Jackpot del prossimo Superenalotto del 17-03-2026: 135.500.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di martedì 17 marzo 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto:

  • Cagliari          55 (manca da 129 estrazioni)
  • Roma              81 (manca da 95 estrazioni)
  • Bari                 41 (manca da 88 estrazioni)
  • Roma              25 (manca da 87 estrazioni)
  • Bari                 23 (manca da 84 estrazioni)
  • Nazionale       22 (manca da 80 estrazioni)
  • Torino              40 (manca da 79 estrazioni)
  • Firenze            47 (manca da 78 estrazioni)
  • Milano             45 (manca da 78 estrazioni)
  • Cagliari           50 (manca da 77 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             41 (manca da 88 estrazioni) - 23 (da 84) - 11 (da 71)
  • Cagliari       55 (manca da 129 estrazioni) - 50 (da 77) - 41 (da 66)
  • Firenze        47 (manca da 78 estrazioni) - 90 (da 68) - 60 (da 56)
  • Genova        70 (manca da 66 estrazioni) - 28 (da 60) - 66 e 2 (da 48)
  • Milano         45 (manca da 78 estrazioni) - 85 (da 64) - 86 (da 62)
  • Napoli         40 (manca da 73 estrazioni) - 28 (da 68) - 64 e 22 (da 57)
  • Palermo      46 (manca da 70 estrazioni) - 45 (da 67) - 27 (da 56)
  • Roma           81 (manca da 95 estrazioni) - 25 (da 87) - 80 (da 71)
  • Torino          40 (manca da 79 estrazioni) - 58 (da 64) - 7 (da 62)
  • Venezia       65 (manca da 59 estrazioni) - 75 e 59 (da 58) - 32 (da 53)
  • Nazionale    22 (manca da 80 estrazioni) - 42 (da 74) - 87 (da 71)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:

 

  • 70 (da 59) - 59 (da 58) - 51 (da 55) - 77 (da 50) - 28 (da 47) - 38 (da 44)

 

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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