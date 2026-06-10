Aperti per voi sotto le stelle 2026, il Touring Club Italiano apre 100 luoghi in ItaliaLifestyle
Introduzione
Dal 12 al 14 giugno torna l'evento del Touring Club Italiano per scoprire luoghi insoliti del nostro patrimonio culturale. Per l'iniziativa, siti solitamente chiusi apriranno le loro porte al pubblico, con orari prolungati per visitare palazzi storici, archivi, teatri, chiese e molto altro. Eccone alcuni.
Quello che devi sapere
La Scoletta del Carmine, Padova
Si tratta di un antico edificio religioso posizionato sul sagrato della basilica del Carmine. Gli splendidi affreschi cinquecenteschi che ne decorano le pareti raffigurano episodi della vita di Maria, di Gioacchino e Anna e di Cristo. La Scoletta, oggi cappella sconsacrata, è un vero tesoro rinascimentale e grazie all'evento del Touring sarà visitabile il 14 giugno.
Archivio Storico Comunale, Palermo
L'Archivio custodisce la memoria della vita comunale dalla fine del 1200 alla metà del Novecento e ha sede nell’ex convento agostiniano di San Nicolò da Tolentino. L'interno comprende atti del senato, bandi, consigli civici, cerimoniali, raziocini e moltissime testimonianze che raccontano secoli di storia. La Sala Almeyda è il cuore dell'edificio e porta il nome del suo progettista, Giuseppe Damiani Almeyda. L'archivio sarà aperto il 12, 13 e 14 giugno.
Residenza Vignale, Milano
È un'elegante dimora in stile Liberty milanese e viennese, costruita nei primi del Novecento a partire dal progetto dell'architetto Adolf Loos. La villa è un gioiello nascosto solitamente chiuso al pubblico e visitabile solo su prenotazione per eventi privati. Il 14 giugno invece offrirà ai visitatori i suoi eleganti saloni.
Convento di San Francesco, Bergamo
Vicino alla Città Alta, questo edificio trecentesco è ricco di tesori nascosti: il Chiostro delle Arche, il chiostrino del Pozzo e la Sala Capitolare affrescata. Oggi è il cuore pulsante del Museo delle storie di Bergamo. Il 12 giugno, si potrà visitare la mostra Ritratto di un’Epoca. Fotografie di Eugenio Goglio, con oltre cento ritratti che raccontano la Belle Époque bergamasca.
Locanda Martorelli, Roma
Il 13 giugno si potrà scoprire durante una speciale visita notturna la Locanda Martorelli, situata nel borgo di Ariccia, in provincia di Roma. Il luogo è stato a lungo il punto di incontro di artisti, scrittori e intellettuali tra 1700 e 1800, quando i Castelli Romani erano una delle tappe del Grand Tour. Non a caso, questo edificio storico ha ospitato artisti come William Turner e Camille Corot.
Palazzo Isolani, Bologna
L'edificio si affaccia su Piazza Santo Stefano, nel cuore della Bologna medievale. Si tratta Palazzo di una delle dimore storiche più suggestive della città e il 13 giugno aprirà le porte ai visitatori per un tour guidato che permetterà di scoprire anche il cortile interno cinquecentesco, la scala elicoidale e le sale settecentesche.
Palazzo Clerici, Milano
Sorge nel cuore della vecchia Milano e apparteneva a una delle più antiche casate storiche milanesi, la famiglia Visconti dei Consignori di Somma. Il 12 giugno si potrà visitare, ammirando la galleria affrescata da Giambattista Tiepolo in tutto il suo splendore. Nel Settecento, la dimora era una delle più lussuose di Milano.
Le strade di Pescara
Per l'occasione, è stata organizzata una passeggiata poetica e letteraria che partirà dalla casa natale di Gabriele D’Annunzio per raccontarne la vita e il suo legame con la città. La scrittrice e attrice Franca Minucci sarà la guida d'eccezione.