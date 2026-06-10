L'Archivio custodisce la memoria della vita comunale dalla fine del 1200 alla metà del Novecento e ha sede nell’ex convento agostiniano di San Nicolò da Tolentino. L'interno comprende atti del senato, bandi, consigli civici, cerimoniali, raziocini e moltissime testimonianze che raccontano secoli di storia. La Sala Almeyda è il cuore dell'edificio e porta il nome del suo progettista, Giuseppe Damiani Almeyda. L'archivio sarà aperto il 12, 13 e 14 giugno.