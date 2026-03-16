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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 marzo

Lifestyle

Introduzione

Un nuovo lunedì è arrivato! Si riparte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 16 marzo.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Spirito organizzativo e mente lucida vi accompagnano lungo tutta la giornata, rendendovi particolarmente efficaci nelle faccende quotidiane. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e vi rende protagonisti di situazioni vivaci e coinvolgenti. Nel lavoro accogliete nuove sfide con grinta, mentre la fortuna vi suggerisce prudenza davanti a proposte poco chiare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Qualche piccolo turbamento può comparire all’inizio della giornata, ma ritrovate presto la vostra naturale serenità. In amore il vostro modo autentico di essere si rivela la carta vincente per conquistare o rafforzare un legame. Nel lavoro emergono talento e creatività, mentre la fortuna favorisce decisioni prese con calma e buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Il ritmo della giornata appare un po’ incostante e potrebbe farvi sentire meno compresi del solito. In amore però torna il desiderio di leggerezza e di esperienze nuove, capaci di ravvivare l’atmosfera. Nel lavoro i rapporti con colleghi e collaboratori si rivelano positivi, mentre la fortuna sostiene le vostre intuizioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Un cielo piuttosto favorevole vi aiuta a mantenere ottimismo e buon umore anche davanti a piccoli imprevisti. In amore conviene evitare decisioni affrettate e lasciare spazio alla naturale evoluzione dei sentimenti. Nel lavoro la determinazione vi permette di portare a termine gli impegni, mentre la fortuna vi regala qualche soddisfazione inattesa.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Il momento si colora di entusiasmo e vi rende particolarmente brillanti nei rapporti con gli altri. In amore vi muovete con sicurezza e fascino, pronti a vivere emozioni intense. Nel lavoro il vostro spirito trascinante contagia chi vi sta accanto, mentre la fortuna vi invita a mantenere un pizzico di moderazione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

L’atmosfera si fa più armoniosa soprattutto tra le mura domestiche, dove ritrovate equilibrio e complicità. In amore nasce il desiderio di rinnovare emozioni e progetti condivisi. Nel lavoro restate concentrati e affidabili, mentre la fortuna può arrivare grazie a un suggerimento prezioso.

 

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6/12
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BILANCIA

Una giornata piuttosto dinamica vi vede impegnati su più fronti, ma saprete gestire tutto con lucidità. In amore potrebbero arrivare incontri curiosi o momenti di svago che alleggeriscono l’umore. Nel lavoro un nuovo progetto stimola la vostra mente organizzativa, mentre la fortuna consiglia cautela nelle decisioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Agite con sicurezza e decisione, riuscendo a gestire le situazioni con grande autorevolezza. In amore la passione si fa sentire e regala momenti intensi e coinvolgenti. Nel lavoro è meglio procedere con calma senza forzare i tempi, mentre la fortuna vi accompagna con discrezione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata può portare qualche piccolo contrattempo, ma la vostra ironia vi aiuta a superare tutto con leggerezza. In amore un sentimento nascente potrebbe farvi riflettere più del previsto. Nel lavoro affrontate responsabilità con spirito pratico, mentre la fortuna vi invita a evitare scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Le energie del momento vi sostengono e rendono possibile concretizzare desideri coltivati da tempo. In amore l’attenzione e la cura verso il partner rafforzano il legame. Nel lavoro continuate con determinazione senza preoccuparvi troppo dei riconoscimenti immediati, mentre la fortuna vi premia con risultati graduali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Una ventata di energia vi rende più determinati nel perseguire i vostri obiettivi. In amore sapete mostrare il lato più caldo e romantico della vostra personalità. Nel lavoro arrivano segnali incoraggianti e nuove prospettive, mentre la fortuna vi invita a mantenere equilibrio.

 

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11/12

PESCI

Il periodo apre una fase di rinnovata fiducia e di maggiore vitalità. In amore convivono romanticismo e desiderio di libertà, creando emozioni intense e contrastanti. Nel lavoro vi muovete con diplomazia e sensibilità, mentre la fortuna porta con sé piccole ma piacevoli sorprese.

 

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