Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 16 marzo

Spirito organizzativo e mente lucida vi accompagnano lungo tutta la giornata, rendendovi particolarmente efficaci nelle faccende quotidiane. In amore il vostro entusiasmo è contagioso e vi rende protagonisti di situazioni vivaci e coinvolgenti. Nel lavoro accogliete nuove sfide con grinta, mentre la fortuna vi suggerisce prudenza davanti a proposte poco chiare.

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