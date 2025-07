Si sciopera sempre di venerdì? Cosa dice il nostro Scioperometro

Ma quanti giorni sono interessati da mobilitazioni che riguardano il trasporto ferroviario e aereo, autobus e metropolitane? E davvero cadono più spesso di venerdì? Vediamo cosa dicono i dati del nuovo strumento di Sky Tg 24. ascolta articolo

Disagi, ritardi, cancellazioni di treni. Oppure autobus a singhiozzo. O ancora lunghe attese in aeroporto in attesa di un volo sostitutivo di quello cancellato. È la prospettiva con cui convivono con una certa frequenza gli utenti in occasione delle agitazioni sindacali che coinvolgono il trasporto ferroviario, aereo e pubblico locale. Accade anche in queste ore, a causa di uno sciopero nazionale dalle 21 di lunedì 7 luglio alle 18 dell’8 luglio, che riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Dopo tutto, le mobilitazioni servono anche a questo: a segnalare, attraverso i disagi creati, l’importanza di un servizio e le esigenze di chi lo garantisce. Ma quanto spesso accade? Ovvero, quanti disagi sono effettivamente subiti dai cittadini? Dirlo con esattezza non è possibile: troppe sono le sospensioni dal lavoro su diversi livelli territoriali. Troppe le sigle coinvolte, con differenti gradi di rappresentatività dei lavoratori, per poter fornire un computo puntuale e completo. Questo, però, non significa che non si possa provare a dare una stima attendibile e indicativa. Ad esempio, contando le giornate interessate da mobilitazioni di carattere nazionale che coinvolgano il trasporto ferroviario passeggeri, quello aereo e il trasporto pubblico locale. Oppure osservando quali giorni della settimana siano più spesso interessati, per verificare se la sensazione diffusa di una maggiore frequenza degli scioperi il venerdì sia fondata. L’abbiamo fatto con uno strumento che ci siamo divertiti a chiamare Scioperometro. Ecco il responso. 2025: scioperi dei treni e Tpl Contando anche la mobilitazione del 7 e 8 luglio, le giornate di sciopero nazionale di treni e trasporto pubblico locale nel 2025 sono state 17, quasi tre al mese. Poche o tante? Dipende dai punti di vista. Per ora, il 2025 sembra in linea con il 2022, un anno relativamente “tranquillo” sul fronte delle mobilitazioni nei trasporti. Il 2023 e, soprattutto, il 2024 sono stati invece decisamente più intensi: il primo si è chiuso con 29 giornate totali di sciopero, il secondo con 40.

Se non visualizzi il grafico clicca qui 2025: scioperi degli aerei Sono 11 finora le giornate interessate da scioperi nazionali del trasporto aereo nel 2025. Un numero destinato ad aumentare: giovedì 10 luglio è infatti prevista una mobilitazione del personale delle aziende handling associate ad Assohandlers. Quanto alla tendenza, il 2025 finora segue l’andamento del 2024 e del 2022, restando invece ben al di sotto dei livelli del 2023, l’anno più colpito dagli scioperi nel settore aereo tra i più recenti.

Se non visualizzi il grafico clicca qui 2025: i giorni della settimana Ma quali sono i giorni della settimana più frequentemente interessati dagli scioperi dei trasporti? La percezione diffusa è che le mobilitazioni si concentrino soprattutto di venerdì. I dati confermano questa percezione, sia per quanto riguarda treni e trasporto pubblico locale che per gli aerei. In entrambi i comparti è il quinto giorno della settimana quello più “caldo” o più “nero”: accade cinque volte su diciassette per ferrovie e tpl e quattro su undici per i cieli. E non si tratta di un’anomalia del 2025. Anche nel 2022, 2023 e 2024, il venerdì è sempre stato il giorno più “caldo” per le mobilitazioni sindacali nel settore dei trasporti.

