Sciopero Trenitalia e Trenord 7 e 8 luglio: orari e fasce di garanzia

Dalle ore 21 di lunedì 7 alle ore 18 di martedì 8 luglio potranno esserci cancellazioni o variazioni a causa di un'agitazione del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord ascolta articolo

Dalle ore 21 di oggi lunedì 7, alle ore 18 di domani martedì 8 luglio 2025, i treni possono subire cancellazioni, ritardi o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e a questo link. Per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Tra lunedì sera e martedì, quindi, a rischio la regolare circolazione dei treni a lunga percorrenza, regionali e di alcuni collegamenti aeroportuali.

Come è strutturato lo sciopero Lo sciopero ha tre diverse articolazioni a seconda dell'organizzazione autonoma o di base che l'ha indetto. Cub Trasporti sciopera dalle 21 di lunedì 7 alle 18 di martedì in tutte le imprese che svolgono attività ferroviaria. L'Usb sciopera invece per 8 ore dell'intero turno di martedì nelle sole imprese del gruppo Fs. Coinvolge sempre il solo gruppo Fs la protesta dell'assemblea nazionale Pdm/Pdb che si ferma per 18 ore dalle 21 di lunedì.

Come fare se si vuole rinunciare al viaggio Possono esserci modifiche al servizio anche prima dell'inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione. I passeggeri che vogliono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all'ora di partenza del treno prenotato (per i treni Intercity e Frecce) oppure fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

I canali per trovare informazioni È possibile ottenere informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'app e il sito di Trenitalia, alla sezione Infomobilità. Oppure sui già citati siti di Trenord (e relativa app) e su quello di Trenitaliapter. Si può fare riferimento anche al numero verde gratuito 800 89 20 21, alle biglietterie e al personale di assistenza clienti.