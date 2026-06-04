Dal 4 al 7 giugno, in occasione della celebrazione del 212esima Annuale di Fondazione dell’Arma, a Roma Villa Borghese ospiterà il “Villaggio Arma”, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione, in tutte le sue articolazioni e specialità. Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i Carabinieri accoglieranno grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente.

I festeggiamenti, fa sapere l'Arma, prenderanno il via la mattina del 4 giugno, alle ore 10, all’incrocio tra Viale dell’Obelisco e Piazzale dei Martiri, con l’alzabandiera solenne, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo e diverse Autorità politiche e militari che interverranno. L’inaugurazione ufficiale del Villaggio, che si estenderà nei giardini del Pincio, proseguirà con il taglio del nastro da parte del Generale Luongo affiancato dalla madrina della manifestazione, l’attrice Maria Grazia Cucinotta e da Flavio Insinna, che presenterà l’evento. A seguire, un dibattito sulla criminalità organizzata tenuto dal Comandante Generale dell’Arma, dal Procuratore Capo di Roma, Francesco Lo Voi e dalla giornalista Francesca Fagnani.

Quattro giornate per incontrare i cittadini