Sondaggio, per due italiani su tre la sicurezza è un problema

14/21 Quorum/YouTrend per Sky TG24

La percezione varia anche a seconda delle fasce d’età. Prendendo come riferimento il decennio dallo scoppio della seconda guerra di mafia e la costituzione del pool antimafia che arriva fino alle stragi di Capaci e Via d’Amelio, si può notare come gli over 55, ovvero chi ha vissuto e ha memoria “adulta” di entrambe le esperienze, sia la maggioranza di chi ritiene il problema della criminalità organizzata molto grave. Al contrario fra gli under 35 c’è la percentuale maggiore di chi pensa che sia un problema poco grave