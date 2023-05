Sondaggio, per 1 su 2 salari troppo bassi primo ostacolo a occupazione

2/19 Quorum/YouTrend per Sky TG24

Negli ultimi tempi, sempre più spesso, ci sono imprenditori che si lamentano per il fatto di non trovare impiegati per le loro attività. Agli intervistati è stato chiesto quale, secondo loro, è l’ostacolo principale per i datori di lavoro nelle assunzioni e, di conseguenza, il primo ostacolo all’occupazione. Uno su due, il 50%, ha indicato gli stipendi troppo bassi. Ben visto, invece, il taglio ai sussidi: è il 19% a indicarlo come la motivazione principale per la difficoltà di trovare lavoratori da parte delle imprese

