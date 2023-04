Confindustria: "Venti favorevoli sull'economia italiana nel 2023"

Un'analisi del Centro Studi di Confindustria, conferma le stime dell'Istat e rivela un cauto ottimismo per il futuro del nostro paese, con una ripresa del Pil sopra le attese (+0,5%) che porta la variazione acquisita per il 2023 a +0,8%. "Venti favorevoli sulla rotta dell'economia italiana nella prima parte del 2023" si legge nel report, che sottolinea inoltre come: "Il calo del prezzo del gas alimenta la fiducia in Italia, oltre a favorire la riduzione dell'inflazione, che però sarà lenta e continuerà a frenare i consumi. Quanto all'industria, la dinamica è positiva solo grazie al trascinamento da fine 2022, mentre i servizi e il turismo sono in forte espansione".