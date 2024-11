Scioperi nei trasporti, solo uno su tre deciso da Cgil, Cisl o Uil

Di tutti gli scioperi nei trasporti che ci sono stati in Italia dall’inizio dell’anno solo un terzo è stato deciso da almeno uno dei tre sindacati principali, cioè da una tra Cgil, Cisl e Uil. In pratica, di tutte le proteste che da gennaio hanno fermato autobus, metropolitane, treni e aerei la maggior parte sono state organizzate da sigle che rappresentano una minoranza di impiegati di questo settore .

I sindacati confederali hanno un numero di iscritti di gran lunga superiore agli altri, eppure quando si tratta di proclamare scioperi – da quelli dei mezzi pubblici a quelli negli aeroporti passando per le ferrovie – chi ha meno tesserati più di frequente alza la voce e incrocia le braccia .

Una circostanza che – come sottolineato dal Garante sugli scioperi – si verifica perché ci sono moltissime organizzazioni e ognuna proclama la sua protesta, magari approfittando dell’effetto annuncio, anche se ha una rappresentatività limitata.

E spesso bus e tram restano nei depositi il venerdì e il lunedì: sono questi i giorni più spesso convolti. Lo dicono i numeri e non è solo una sensazione.

Un po’ diversa la situazione per gli aerei: in questo caso c’è maggior equilibrio, con una distribuzione abbastanza omogena dei giorni in cui si è costretti a rimanere a terra.