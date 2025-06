Truffe telefoniche mercato energetico: 97% delle call è ingannevole

Il fenomeno

Dall’analisi dei dati raccolti emerge un quadro preoccupante. Quasi la metà delle chiamate, il 47,9%, proviene da soggetti che si fingono il fornitore attuale di un cliente. Un ulteriore 15,7% dei call center dichiara invece di appartenere ad altre aziende del mercato libero. Ancora, altri operatori fingono di rappresentare i distributori locali, l’Autorità dell’energia o inesistenti enti nazionali o associazioni a tutela del consumatore. Solo una minima parte di queste chiamate, appena il 3,5%, può essere ricondotta con ogni probabilità a comunicazioni autentiche da parte di fornitori, che presentano reali promozioni o cercano di recuperare clienti inattivi.

Queste cifre, secondo l’Associazione, rappresentano la superficie di un fenomeno molto più esteso. La maggior parte dei cittadini raggirati, infatti, non segnala l’accaduto per sfiducia, mancanza di consapevolezza o semplice rassegnazione. Sembra quindi esserci consolidato un sistema fraudolento strutturato e sistemico, dietro cui si celano comportamenti che non rientrano nel campo della scorrettezza commerciale, ma integrano vere fattispecie di reato penale. Tre, in particolare, le violazioni più ricorrenti. In primo luogo, il trattamento illecito di dati personali, in secondo luogo le truffe contrattuali, con offerte illustrate in modo deliberatamente impreciso o mendace, e infine, nei casi più gravi, anche la sostituzione di persona, quando il truffatore si presenta come l’attuale fornitore del cliente, l’Autorità o un ente pubblico.