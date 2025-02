Octopus Energy lancia manifesto in 10 punti per cambiare il mercato

Guidare il cambiamento energetico in Italia, al fine di renderlo più equo e conveniente per i consumatori: è quanto si propone di fare Octopus Energy, compagnia energetica nata con la missione di rendere l’energia pulita accessibile a tutti grazie alla tecnologia. E per farlo la società ha annunciato il proprio Manifesto, composta da una lista di 10 azioni concretamente realizzabili. La compagnia energetica - che serve 9 milioni di clienti in tutto il mondo e con operazioni che si estendono su 27 Paesi - ha deciso di creare questo documento dopo aver ascoltato le necessità e le problematiche espresse ogni giorno dai clienti: confusione sulle voci di costo in bolletta, numerosi tentativi di truffa e altro ancora. E ha, dunque, l'obiettivo di avviare un cambiamento che favorisca la tutela degli utenti. “Il futuro dell’energia riguarda tutti noi e, in quanto compagnia energetica, sappiamo di avere una responsabilità enorme”, ha detto il Ceo di Octopus Energy Italia, Giorgio Tomassetti. “Da anni, in Italia e nel mondo, lavoriamo per cambiare il mercato e renderlo migliore per le persone: più accessibile, più conveniente e più semplice. Il nostro Manifesto nasce proprio da qui: azioni concrete, praticabili e utili, ispirate dai nostri clienti e pensate per risolvere problemi reali”.