Treni, proclamato un nuovo sciopero nazionale il 23 e 24 novembre

Ennesimo sciopero nei trasporti italiani. Sono infatti previsti giorni difficili per chi si muoverà in treno a causa di una nuova protesta proclamata dai sindacati autonomi a partire da sabato 23 alle 21 e fino alla stessa ora della domenica. La decisione, comunicata da Fs, è confermata dal sindacato Usb e coinvolgerà "tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che operano nel settore ferroviario sul territorio nazionale" spiega una nota della sigla sindacale. Ancora incerto quale sarà l'impatto e quali saranno le tratte interessate.

Lo scorso 5 novembre lo sciopero proclamato da tutti i sindacati dopo l'accoltellamento di un capotreno aveva riscosso ampie adesioni con forti disagi per i viaggiatori. L'8 novembre poi si erano fermati i treni locali (assieme a tram, bus e metropolitane) per lo sciopero unitario dei mezzi pubblici. L'agitazione di sabato e domenica prossima "si colloca dentro la vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività Ferroviarie, portato avanti da un fronte ampio di sigle di base" spiega l'Usb.

La protesta dei sindacati contro le associazioni datoriali

Il sindacato punta il dito contro le associazioni datoriali "le quali altro non sanno fare che chiedere aiuto alla commissione di garanzia per provare a fermare l'ondata di grande adesione agli ultimi scioperi". Per loro il Garante ha "aumentato i servizi minimi garantiti con una interpretazione capziosa della normativa, abusando per l'ennesima volta delle prerogative previste dalla legge". Lo scorso 14 novembre inoltre l'autorità, in vista dello sciopero generale del 29 novembre, ha inviato a Cgil e Uil, l'invito ad escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia. Il Garante ha indicato la violazione della regola della rarefazione oggettiva, ovvero del rispetto di un intervallo minimo di 10 giorni tra gli scioperi precedentemente proclamati nello stesso settore, e della rarefazione riferita al trasporto passeggeri, che non consente la concentrazione tra scioperi.