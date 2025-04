Caso La Russa jr, presunta vittima chiede imputazione coatta

Ora la decisione è nelle mani del giudice che dovrà fissare un'udienza per discutere l'istanza e decidere per l’archiviazione, disporre nuove indagini o accettare la richiesta del legale

È stata depositata l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta per violenza sessuale a cui rispondono Leonardo Apache La Russa e il dj Tommaso Gilardoni. Stefano Benvenuto, l'avvocato della presunta vittima che ha denunciato il figlio del presidente del Senato, come già anticipato nei giorni scorsi, ha presentato l'atto, una quarantina di pagine, con cui ha chiesto alla gip Rossana Mongiardo, di procedere ordinando "l'imputazione coatta" e, dunque, di non accogliere l'istanza presentata lo scorso 8 aprile dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Letizia Mannella.

La decisione dei magistrati

Al temine di molteplici accertamenti, i magistrati hanno concluso che i due giovani sono responsabili di revenge porn e non di stupro. Secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero diffuso, condividendoli, due video privati della nottata senza il consenso della ragazza. Ora la decisione è nelle mani del giudice che dovrà fissare un'udienza per discutere l'istanza e decidere per l’archiviazione, oppure disporre nuove indagini o ordinare l'imputazione coatta come vuole il legale della giovane.