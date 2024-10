Trasporti, in quali città europee sono più ecologici: la classifica

Introduzione

Nei prossimi giorni si terrà la nuova edizione dello Smart City Expo World Congress, che – fra le altre cose – monitora la diffusione della mobilità smart nel mondo. I responsabili dell’evento hanno diffuso un report in cui è stata stilata una classifica delle 10 città europee più attive nell’ecologia. In testa c'è Londra. L’Italia non riesce ancora a entrare nella top ten e si ferma al 13esimo posto con Roma