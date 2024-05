Sviluppo sostenibile, l'Italia è in ritardo

L'ultimo rapporto dell'Asvis: accelerare la transizione energetica permetterebbe al nostro Paese di migliorare la crescita economica, i conti pubblici e l'occupazione. Si eviterebbe di scaricare i costi sulle generazioni future e di aumentare le disuguaglianze. Nell'ultimo anno e mezzo scelte politiche incerte e contraddittorie ascolta articolo

“Non siamo su un sentiero di sviluppo sostenibile”. E’ duro Enrico Giovannini mentre illustra l’ultimo rapporto sui progressi dell’Italia nel contrasto alla povertà, alle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici. Tutti i temi sui quali da anni si concentra l’Asvis, l’associazione di cui è direttore scientifico, puntando soprattutto sulla transizione energetica. Con zero emissioni più Pil e meno debito Accelerare sull’ambiente, riducendo a zero le emissioni di anidride carbonica, permetterebbe al nostro Paese di dare una spinta all’economia. La ricchezza al 2050 aumenterebbe del 2,2 per cento, con ricaduta positive sia sull’occupazione, sia sul debito pubblico, che si ridurrebbe di quasi 16 punti percentuali in rapporto al Prodotto Interno Lordo.

Incentivi per il passaggio all'energia pulita Questo scenario non è il più radicale: il passaggio alle tecnologie verdi sarebbe accompagnato da investimenti, attraverso un sistema di incentivi pubblici e penalizzazioni per chi inquina di più, tagliando i costi per la collettiva (in primis perdita di posti di lavoro e inflazione). Viceversa, muoversi in ritardo o non fare nulla a livello globale, porterebbe a una sorta di catastrofe: temperature più alte, crollo del Pil, perdita di posti di lavoro e aumento delle disparità e crisi economica.