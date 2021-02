Romano, classe '57, laurea in statistica alla Sapienza, nella sua lunga carriera internazionale è stato ai vertici dell'Ocse, alla presidenza dell'Istat, al ministero del Lavoro. Da anni pota avanti la battaglia per coniugare sviluppo, uguaglianza e sostenibilità come cofondatore e portavoce dell'ASviS, l'Alleanza dello Sviluppo sostenibile