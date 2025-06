Vertice Nato all'Aia, Meloni: "Importante per impegni assunti"

Quello della Nato è stato "un vertice importante per gli impegni che vengono assunti, impegni significativi e sostenibili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'Aja, dove si tiene il summit dei leader dell’Alleanza Atlantica. La presidente del Consiglio ha spiegato che quelle approvate sono "spese necessarie per rafforzare la nostra difesa e la nostra sicurezza. Non toglieremo nemmeno un euro dalle priorità del governo e dei cittadini italiani".