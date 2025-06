Nato, Trump: 5% mia vittoria, solo Spagna rifiuta e pagherà dazi doppi

Il presidente statunitense, in una conferenza stampa al termine del summit, parla dell’impegno degli alleati ad aumentare la spesa militare: “È una vittoria monumentale per gli Usa, perché portavamo un peso ingiusto, ma è anche una vittoria per l'Europa e la civiltà occidentale. Penso che sia merito mio”. Su Madrid: “È terribile quello che ha fatto, si rifiuta di pagare la sua quota, faremo pagare il doppio dell'accordo sui dazi” ascolta articolo

"L'impegno dell'aumento della spesa militare si chiamerà ‘la dichiarazione de L'Aja’, è una vittoria monumentale per gli Usa, perché portavamo un peso ingiusto, ma è anche una vittoria per l'Europa e la civiltà occidentale". Sono queste le parole di Donald Trump in una conferenza stampa al termine del vertice de L'Aja, durante il quale è stata raggiunta l’intesa sulle spese militari. “Gli alleati si impegnano a investire il 5% del Pil annuo nelle esigenze fondamentali di difesa e nelle spese relative alla difesa e alla sicurezza entro il 2035”, si legge nella dichiarazione finale del summit. "Non so se è merito mio, ma penso che sia merito mio", ha aggiunto il presidente statunitense riguardo all’accordo. E non ha nascosto irritazione verso la Spagna: "Pagherà dazi doppi".

Trump: “Vertice un grande successo” Trump, mentre i leader concludevano l'incontro che ha visto l'Alleanza sostenere la sua richiesta di aumentare la spesa per la difesa, ha elogiato come "fantastico" il vertice Nato a L'Aja. "Penso che il vertice sia stato fantastico. È stato un grande successo", ha detto al primo ministro olandese Dick Schoof. Poi, durante la conferenza, ha parlato anche della Spagna, contraria al 5%. "È terribile quello che ha fatto la Spagna, si rifiuta di pagare la sua quota, faremo pagare a Madrid il doppio dell'accordo sui dazi", ha detto Trump. Vedi anche Nato, impegno alleati investire 5% Pil su difesa. No menzione su Kiev

L’incontro con Zelensky A margine del vertice, Trump ha avuto oggi anche un incontro con Voldymyr Zelensky (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). "Non sarebbe potuto andare meglio. Zelensky vuole vedere la fine del conflitto", ha detto il presidente Usa. "Un incontro lungo e significativo con il presidente Trump. Abbiamo affrontato tutte le questioni veramente importanti. Ringrazio il signor presidente, ringrazio gli Stati Uniti. Abbiamo parlato di come raggiungere un cessate il fuoco e una vera pace. Abbiamo parlato di come proteggere il nostro popolo. Apprezziamo l'attenzione e la disponibilità a contribuire ad avvicinare la pace", ha detto invece il presidente ucraino su Telegram, aggiungendo che ci saranno "dettagli più avanti". Vedi anche Vertice Nato all'Aia, Meloni: "Importante per impegni assunti"