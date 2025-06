Guerra Israele, 7 soldati Idf uccisi in combattimento a Gaza. LIVE

Almeno sette soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo episodio nel sud della Striscia di Gaza meridionale, ha annunciato oggi l'esercito dello Stato ebraico. I militari avevano età comprese tra i 19 e i 21 anni e appartenevano al 605mo Battaglione del genio da combattimento, responsabile della distruzione delle infrastrutture del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia, hanno dichiarato le Forze di difesa israeliane (Idf) in un comunicato. Secondo i media arabi, ieri almeno 86 palestinesi sono morti ieri negli attacchi dello Stato ebraico sulla Striscia. È finita 'la guerra dei 12 giorni' tra Israele e Iran. Dopo le reprimende di Trump, ieri sera gli annunci da parte di Netanyahu e Pezeshkian. Il premier israeliano parla di "vittoria storica che durerà per generazioni". Il giorno dopo l'entrata in vigore di una fragile tregua Teheran ha annunciato oggi di aver impiccato tre uomini ritenuti spie al servizio di Israele.

Su Sky TG24 Insider:

Nella testa di Trump: cosa può averlo spinto alla guerra con l’Iran (leggi l'articolo)

Trump attacca l’Iran, e ora cosa succede? I possibili scenari (leggi l'articolo)

Perché parte della diaspora iraniana supporta gli attacchi a Teheran (leggi l'articolo)

Gli altri approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: