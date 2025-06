Nyt cita intelligence: "Danni moderati a strutture iraniane"

Secondo quanto riportato dal New York Times, citando un rapporto riservato della Defense Intelligence Agency, le bombe americane hanno sigillato gli ingressi di due siti ma non sono riuscite a provocare il crollo delle strutture sotterranee. Gli attacchi, insieme a quelli condotti dall’aeronautica israeliana, avrebbero causato danni da moderati a gravi alle installazioni di Fordo, Natanz e Isfahan, con Natanz particolarmente colpita. Tuttavia, la capacità produttiva dell’Iran non sarebbe stata del tutto compromessa. Il documento sottolinea anche come gran parte delle scorte di uranio arricchito fosse già stata spostata in altri luoghi prima del raid, limitando l’efficacia del bombardamento in termini di distruzione del materiale nucleare. Alcuni funzionari ritengono che parte di questo materiale possa essere stata trasferita in siti segreti e che Teheran mantenga piccoli impianti di arricchimento clandestini come misura precauzionale. Prima dell’operazione, l’intelligence statunitense stimava che l’Iran avrebbe potuto costruire una bomba in circa tre mesi in caso di accelerazione del programma. Dopo il raid, la previsione si allunga fino a sei mesi: un ritardo, ma non un blocco.