Israele-Iran, le tappe della “guerra dei 12 giorni"

Dopo l'ira di Trump entrambi i Paesi si sono impegnati a rispettare la tregua, sostenendo di aver vinto la guerra. "Abbiamo ottenuto una vittoria storica, abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate", ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu nella sua prima dichiarazione dopo l'inizio della tregua. "Ci siamo alzati come un leone e il nostro ruggito ha scosso Teheran. Questa guerra sarà studiata da tutti gli eserciti del mondo. Abbiamo distrutto gli impianti nucleari più importanti a Arak, Natanz e Isfahan. Con un solo colpo - un solo attacco - abbiamo eliminato l'alto comando iraniano, compresi tre capi di stato maggiore e altri alti funzionari, e negli stessi momenti abbiamo eliminato i principali scienziati nucleari che guidavano il programma atomico e cercavano di portarci distruzione e morte. Per decenni ho promesso che l'Iran non avrebbe avuto armi nucleari e, grazie alle operazioni brillanti condotte dai nostri combattenti, abbiamo annientato il progetto nucleare iraniano. E se qualcuno tenterà di ricostruirlo, agiremo con la stessa determinazione e potenza per stroncare ogni tentativo. L'Iran non avrà armi nucleari", ha dichiarato. "Abbiamo colpito l'intero archivio, che concentrava tutte le conoscenze dell'Iran per creare una bomba atomica. Stamattina presto, poche ore prima del cessate il fuoco, abbiamo inferto al regime degli ayatollah il colpo più duro della sua storia. Abbiamo eliminato centinaia di agenti del regime nell'attacco più devastante che abbia mai visto negli ultimi 50 anni", ha poi concluso