Guerra Israele-Iran, Netanyahu: “Abbiamo ottenuto vittoria storica”

"Abbiamo ottenuto una vittoria storica, abbiamo rimosso due minacce esistenziali immediate". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, in una dichiarazione ai media rilasciata poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco con l'Iran (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).