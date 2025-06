Guerra Ucraina Russia, 19 morti per attacchi russi a Dnipro. LIVE

Almeno 19 persone sono state uccise e quasi 300 ferite dai bombardamenti russi nella regione di Dnipro. Secondo il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, il bombardamento ha inoltre danneggiato 19 scuole, 10 asili, una scuola professionale, una scuola di musica e un ufficio di assistenza sociale, oltre a 8 strutture sanitarie. Oggi all'Aja il vertice Nato, dove è atteso l'accordo sul 5% per le spese militari fortemente voluto da Trump. In un sms di Rutte pubblicato dal presidente Usa, il segretario generale dell'Alleanza atlantica fa i complimenti a Trump per il "grande successo" che si profila al summit e assicura che "l'Europa pagherà il suo contributo". "Sulla difesa io la penso come i romani: si vis pacem para bellum", dice la Meloni che col presidente Usa ha avuto un lungo colloquio ieri sera alla cena dei leader Nato. Volodymyr Zelensky e Trump hanno in programma di incontrarsi oggi a margine del vertice.

